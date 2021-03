L’Atalanta in trasferta non perdeva da cinque mesi (Di mercoledì 10 marzo 2021) Il ko di San Siro rimediato dalL’Atalanta lunedì sera fa notizia. Sì perché i nerazzurri in trasferta erano una vera e propria macchina da guerra: l’ultima partita persa lontana dal Gewiss Stadium, prima della sconfitta patita con l’Inter, era stata Napoli-Atalanta 4-1 disputata al San Paolo il 17 ottobre. Dopo la brutta sconfitta campana Gasperini e i suoi uomini non hanno più sbagliato in trasferta, conquistando nove risultati utili consecutivi (dodici, se si contano anche Champions e Coppa Italia). cinque mesi senza perdere fuori dal vecchio Comunale. Nel campionato scorso Zapata e compagni hanno ottenuto 40 punti in trasferta contro i 38 arrivati a Bergamo. In questo campionato il saldo è 25 a 21 (solo il Milan ha fatto meglio con 34 punti). Lo stop di San Siro cambia poco, ... Leggi su bergamonews (Di mercoledì 10 marzo 2021) Il ko di San Siro rimediato dallunedì sera fa notizia. Sì perché i nerazzurri inerano una vera e propria macchina da guerra: l’ultima partita persa lontana dal Gewiss Stadium, prima della sconfitta patita con l’Inter, era stata Napoli-Atalanta 4-1 disputata al San Paolo il 17 ottobre. Dopo la brutta sconfitta campana Gasperini e i suoi uomini non hanno più sbagliato in, conquistando nove risultati utili consecutivi (dodici, se si contano anche Champions e Coppa Italia).senza perdere fuori dal vecchio Comunale. Nel campionato scorso Zapata e compagni hanno ottenuto 40 punti incontro i 38 arrivati a Bergamo. In questo campionato il saldo è 25 a 21 (solo il Milan ha fatto meglio con 34 punti). Lo stop di San Siro cambia poco, ...

Advertising

Fracal971 : RT @antofns: Lazio già fuori Atalanta in trasferta contro il Real dopo aver perso l'andata Inter fuori Juve che viene umiliata dal Porto.… - YBah96 : RT @antofns: Lazio già fuori Atalanta in trasferta contro il Real dopo aver perso l'andata Inter fuori Juve che viene umiliata dal Porto.… - antofns : Lazio già fuori Atalanta in trasferta contro il Real dopo aver perso l'andata Inter fuori Juve che viene umiliata d… - Matador1337 : @andreghezzi82 In casa o in trasferta oggi onestamente conta zero. L'atteggiamento dell'Inter è anche merito dell'A… - loris_assi : RT @OptaPaolo: 413 - Con il gol di Skriniar, l'Atalanta ha subito un gol in trasferta in Serie A dopo 413 minuti di imbattibilità (dalla re… -

Ultime Notizie dalla rete : L’Atalanta trasferta Serie A, Lazio-Atalanta: quote, pronostico e probabili formazioni Forza Napoli