Advertising

TV7Benevento : Centromarca: 73 miliardi di valore condiviso e interventi per la sostenibilità... - foodaffairs_it : Sostenibilità. Dalle industrie Centromarca 73 miliardi di valore condiviso ed interventi per la sostenibilità ambie… -

Ultime Notizie dalla rete : Centromarca miliardi

Tiscali.it

Secondo le evidenze dello studio redatto perda Althesys strategic consultants il valore condiviso prodotto in Italia dalle industrie di marca lungo la filiera è di 73,1di euro, ...Nel dettaglio si parla di 16di Iva, 12 tra imposte e contributi sociali, 2,7 di imposte sul reddito delle società. Afanno riferimento 190 industrie, tra le più importanti ...Le industrie alimentari e non food aderenti a Centromarca rappresentano un importante generatore di valore condiviso per la filiera grocery del largo ...La fotografia delle aziende aderenti a Centromarca nell’indagine di Althesys e Università Roma Tre. Trainano le bevande con 34 miliardi ...