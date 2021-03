Per uscire dal tunnel ci vorranno ancora 7-13 mesi. Rezza: “Oltre al contenimento serve un’accelerazione fortissima della campagna vaccinale” (Di martedì 9 marzo 2021) “Abbiamo di recente messo a punto con l’Istituto Superiore di Sanità e la Fondazione Bruno Kessler un modello matematico per capire quando potremo tornare a una pseudo-normalità. Se assumiamo che il vaccino protegga dall’infezione e che la fondazione protegga almeno per 2 anni, vaccinando 240.000 persone al giorno riusciremo in 7-13 mesi a tornare alla normalità. Questo si può ottenere con un numero di vaccinazioni elevato e mantenendo il contenimento”. E’ quanto ha spiegato il direttore della prevenzione del Ministero della Salute, Giovanni Rezza, durante l’audizione in Commissione Igiene e Sanità del Senato. “Ieri – ha aggiunto Rezza – c’è stata la prima riunione con la Commissione salute delle Regioni e spero, entro dopodomani, di portare alla Conferenza Stato ... Leggi su lanotiziagiornale (Di martedì 9 marzo 2021) “Abbiamo di recente messo a punto con l’Istituto Superiore di Sanità e la Fondazione Bruno Kessler un modello matematico per capire quando potremo tornare a una pseudo-normalità. Se assumiamo che il vaccino protegga dall’infezione e che la fondazione protegga almeno per 2 anni, vaccinando 240.000 persone al giorno rimo in 7-13a tornare alla normalità. Questo si può ottenere con un numero di vaccinazioni elevato e mantenendo il”. E’ quanto ha spiegato il direttoreprevenzione del MinisteroSalute, Giovanni, durante l’audizione in Commissione Igiene e Sanità del Senato. “Ieri – ha aggiunto– c’è stata la prima riunione con la Commissione salute delle Regioni e spero, entro dopodomani, di portare alla Conferenza Stato ...

