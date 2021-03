Naufragio nel mare della Tunisia, 14 morti: quattro sono bambini (Di martedì 9 marzo 2021) Barcone di migranti affonda al largo della Tunisia: 14 morti. Il portavoce della guardia nazionale Houcem Eddine Jebabli racconta i soccorsi Barcone di migranti affonda al largo della Tunisia: 14 morti su Notizie.it. Leggi su notizie (Di martedì 9 marzo 2021) Barcone di migranti affonda al largo: 14. Il portavoceguardia nazionale Houcem Eddine Jebabli racconta i soccorsi Barcone di migranti affonda al largo: 14su Notizie.it.

Advertising

vaticannews_it : #7marzo #PapaInIraq L'incontro, a Erbil con il padre di Alan Kurdi, il bimbo siriano di etnia curda morto in un nau… - lombomarco : RT @EleonoraCamilli: Papa Francesco incontra il padre di Alan Kurdi, il bambino morto nel 2015 in un naufragio a largo della Turchia. #Pap… - eidos_psiche : RT @robyeyli: Non essermi che la sete dopo il naufragio, dell'amore incerto cosi intenso, così sposo perdonato In avea stupore graffiato… - RSInews : Naufragio, 39 morti nel Mediterraneo - teletext_ch_it : Naufragio, 39 morti nel Mediterraneo -