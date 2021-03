Microsoft: ci sarà un evento dopo l’acquisizione di Bethesda? (Di martedì 9 marzo 2021) Stando ad alcune voci di corridoio, Microsoft potrebbe organizzare un evento per chiarire la gestione di Bethesda e degli altri nuovi studi Microsoft potrebbe organizzare un evento per chiarire in che modo saranno gestiti Bethesda e gli altri studi del gruppo Zenimax. l’acquisizione, avvenuta lo scorso anno, è una delle più grandi mai avvenute nella storia dell’industria videoludica e ci sono ancora diversi dettagli da chiarire, soprattutto per quanto riguarda la possibile esclusività di alcune proprietà intellettuali. Secondo Jeff Grubb Microsoft potrebbe organizzare un evento riguardante Bethesda molto presto Jeff Grubb, giornalista di VentureBeat, aveva ipotizzato che l’evento di ... Leggi su tuttotek (Di martedì 9 marzo 2021) Stando ad alcune voci di corridoio,potrebbe organizzare unper chiarire la gestione die degli altri nuovi studipotrebbe organizzare unper chiarire in che modo saranno gestitie gli altri studi del gruppo Zenimax., avvenuta lo scorso anno, è una delle più grandi mai avvenute nella storia dell’industria videoludica e ci sono ancora diversi dettagli da chiarire, soprattutto per quanto riguarda la possibile esclusività di alcune proprietà intellettuali. Secondo Jeff Grubbpotrebbe organizzare unriguardantemolto presto Jeff Grubb, giornalista di VentureBeat, aveva ipotizzato che l’di ...

