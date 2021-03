Liverpool, la proprietà è pronta a cedere il 10% del gruppo a società americana (Di martedì 9 marzo 2021) La situazione in casa Liverpool sa diventando sempre più bollente, non solo dal punto di vista sportivo ma anche da quello societario. Secondo alcune voci, la Fenway Sports Group di John W. Henry, proprietaria del club, è decisa a vendere parte del proprio pacchetto azionario (dal valore di 750 miloni di dollari) ad una società americana di private equity. La percentuale di cui la FSG si priverebbe ai aggira attorno al 10 % e sarebbe destinata ad una compagnia, guidata da un ex Goldman Sachs, chiamata RedBird Capital Partners. Il Liverpool in questo momento ha bisogno di una scossa importante, e un cambio nell’assetto societario potrebbe aiutare. Quell’ottava posizione pesa tantissimo nello stomaco di un club che negli ultimi anni ha abituato i suoi tifosi tutt’altro calcio. Liverpool – Fulham: ... Leggi su sport.periodicodaily (Di martedì 9 marzo 2021) La situazione in casasa diventando sempre più bollente, non solo dal punto di vista sportivo ma anche da quello societario. Secondo alcune voci, la Fenway Sports Group di John W. Henry, proprietaria del club, è decisa a vendere parte del proprio pacchetto azionario (dal valore di 750 miloni di dollari) ad unadi private equity. La percentuale di cui la FSG si priverebbe ai aggira attorno al 10 % e sarebbe destinata ad una compagnia, guidata da un ex Goldman Sachs, chiamata RedBird Capital Partners. Ilin questo momento ha bisogno di una scossa importante, e un cambio nell’assetto societario potrebbe aiutare. Quell’ottava posizione pesa tantissimo nello stomaco di un club che negli ultimi anni ha abituato i suoi tifosi tutt’altro calcio.– Fulham: ...

