Juventus-Porto 3-2 dopo i supplementari, bianconeri eliminati (Di mercoledì 10 marzo 2021) TORINO (ITALPRESS) – Un secondo tempo da antologia non basta alla Juventus per conquistare i quarti di finale di Champions League. A spuntarla è il Porto, che dopo aver vinto l’andata riesce a beffare i bianconeri al ritorno all’Allianz Stadium portando a casa una sconfitta per 3-2 ai supplementari dopo il 2-1 dei primi 90?, risultato che per la regola dei gol segnati in trasferta regala ai lusitani l’ingresso nelle prime otto d’Europa e alla squadra di Pirlo una cocente eliminazione agli ottavi. Avvio intenso con una serie di occasioni da una parte e dall’altra. E’ Demiral, però, a complicare maledettamente la qualificazione ai bianconeri provocando al 18? un calcio di rigore davvero ingenuo per un intervento fuori tempo su Taremi. Dal dischetto Sergio Oliveira ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 10 marzo 2021) TORINO (ITALPRESS) – Un secondo tempo da antologia non basta allaper conquistare i quarti di finale di Champions League. A spuntarla è il, cheaver vinto l’andata riesce a beffare ial ritorno all’Allianz Stadium portando a casa una sconfitta per 3-2 aiil 2-1 dei primi 90?, risultato che per la regola dei gol segnati in trasferta regala ai lusitani l’ingresso nelle prime otto d’Europa e alla squadra di Pirlo una cocente eliminazione agli ottavi. Avvio intenso con una serie di occasioni da una parte e dall’altra. E’ Demiral, però, a complicare maledettamente la qualificazione aiprovocando al 18? un calcio di rigore davvero ingenuo per un intervento fuori tempo su Taremi. Dal dischetto Sergio Oliveira ...

Advertising

brfootball : 19': Juventus 0-1 Porto (agg 1-3) - ChampionsLeague : GOAL! Juventus 2-1 Porto (Chiesa 63'). AGG: 3-3 #UCL - ChampionsLeague : Juventus & Porto check in ?? #UCL - giorgioghiffo : RT @F1N1no: Se ti fai 4 gol da solo meriti di uscire. Se butti 140 min senza giocare meriti di uscire. Se non colpisci il porto dove è debo… - PaoloMancini30 : RT @rprat75: Eliminazione dalla Champions che sa di fine ciclo per la Juventus. Con l'uomo in più a lungo non è riuscita ad andare oltre il… -