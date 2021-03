Porto, Taremi: «Non pensiamo al pareggio, vogliamo vincere» (Di lunedì 8 marzo 2021) Medhi Taremi ha parlato alla vigilia della partita di Champions League contro la Juventus Medhi Taremi, attaccante del Porto, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita contro la Juventus. LEGGI LA CONFERENZA INTEGRALE SU JUVENTUS NEWS 24 SOLO LA VITTORIA – «vinceremo la partita, non pensiamo al pareggio o alla sconfitta. Se ci pensiamo, abbiamo già perso. Abbiamo definito una buona strategia e daremo tutto per vincere». SEGNARE ALLA JUVE – «Segnare o meno alla Juve di nuovo non mi interessa. Quello che mi importa è che vinca il Porto. Farò del mio meglio». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di lunedì 8 marzo 2021) Medhiha parlato alla vigilia della partita di Champions League contro la Juventus Medhi, attaccante del, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita contro la Juventus. LEGGI LA CONFERENZA INTEGRALE SU JUVENTUS NEWS 24 SOLO LA VITTORIA – «mo la partita, nonalo alla sconfitta. Se ci, abbiamo già perso. Abbiamo definito una buona strategia e daremo tutto per». SEGNARE ALLA JUVE – «Segnare o meno alla Juve di nuovo non mi interessa. Quello che mi importa è che vinca il. Farò del mio meglio». Leggi su Calcionews24.com

Advertising

junews24com : Bruno Alves mette in guardia la Juve: «Taremi è fortissimo. Pepe a 38 anni...» - - Mediagol : #Juventus-Porto, Taremi alla vigilia: 'Faremo il possibile per passare il turno, abbiamo una strategia'… - junews24com : Conferenza stampa Taremi: «Voglio vincere, non pensiamo al pareggio» - - robertopontillo : Juventus-Porto JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Chiesa, McKennie, Rabiot, Ramse… - jenabsarvanam : @juventusfc @federicochiesa goal:taremi '29 porto 1_0juventus -