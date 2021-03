Covid: party notturno in B&B a Roma, 20 multati (Di sabato 6 marzo 2021) Roma, 6 mar. (Adnkronos) - Scoperta dalla Polizia locale a Roma una festa in corso in un B&B a due passi da piazza del Popolo: 20 persone identificate e multe per oltre 13mila euro. Era l'una circa di questa notte quando gli agenti del I Gruppo "ex Trevi" della Polizia Locale di Roma Capitale sono intervenuti , a seguito di una segnalazione, nei pressi di piazza del Popolo per una festa in corso in un B&B. All'arrivo delle pattuglie, alcuni partecipanti hanno provato ad allontanarsi ma, subito fermati, sono stati tutti identificati: 20 le persone sanzionate, 18 cittadini italiani e 2 stranieri, dai 20 ai 30 anni, per violazione delle disposizioni anti contagio. Oltre 13mila euro l'ammontare delle sanzioni elevate. Sono tuttora in corso ulteriori accertamenti di tipo amministrativo sulla struttura. Ieri nel corso dei servizi di ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 6 marzo 2021), 6 mar. (Adnkronos) - Scoperta dalla Polizia locale auna festa in corso in un B&B a due passi da piazza del Popolo: 20 persone identificate e multe per oltre 13mila euro. Era l'una circa di questa notte quando gli agenti del I Gruppo "ex Trevi" della Polizia Locale diCapitale sono intervenuti , a seguito di una segnalazione, nei pressi di piazza del Popolo per una festa in corso in un B&B. All'arrivo delle pattuglie, alcuni partecipanti hanno provato ad allontanarsi ma, subito fermati, sono stati tutti identificati: 20 le persone sanzionate, 18 cittadini italiani e 2 stranieri, dai 20 ai 30 anni, per violazione delle disposizioni anti contagio. Oltre 13mila euro l'ammontare delle sanzioni elevate. Sono tuttora in corso ulteriori accertamenti di tipo amministrativo sulla struttura. Ieri nel corso dei servizi di ...

