Sanremo Visto e Copiato: il make-up tutorial del look di Vittoria Ceretti in terza serata (Di venerdì 5 marzo 2021) È arrivata a Sanremo per sostituire Naomi Campbell, che non è riuscita ad affiancare Amadeus alla 71ma edizione del Festival, Vittoria Ceretti modella di fama internazionale, 24 anni, con oltre 900 mila followers su Instagram, è considerata l'erede di grandi nomi delle passerelle come Bianca Balti e Mariacarla Boscono. Ieri in terza serata era bella più che mai in ogni suo dettaglio. I capelli lucidati da abbondante gel lasciavano spazio al viso perfetto dallo sguardo magnetico e aperto, reso ancora più accattivate da smokey eyes, letteralmente fumosi, nei toni del grigio e contornati da un preciso eyeliner nero. Le sopracciglia marcate e definite ad ala di gabbiano contribuivano a dare al suo viso una luminosità senza pari, merito non solo delle luci dell'Ariston.

