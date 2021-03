Lombardia in zona arancione scuro, le regole: parchi aperti, ma sono vietate le visite a parenti e amici (Di venerdì 5 marzo 2021) Le restrizioni che entrano in vigore con il passaggio all’arancione rafforzato: è vietato uscire dal proprio Comune e nei negozi entra un solo membro della famiglia per volta. Niente visite a casa e niente aree giochi Leggi su corriere (Di venerdì 5 marzo 2021) Le restrizioni che entrano in vigore con il passaggio all’rafforzato: è vietato uscire dal proprio Comune e nei negozi entra un solo membro della famiglia per volta. Nientea casa e niente aree giochi

fattoquotidiano : Coronavirus, l’ultimo caso Lombardia: “In zona gialla una settimana più del dovuto, i dati non erano ancora consoli… - ilpost : La Lombardia è stata una settimana in più in zona gialla - pietroraffa : La #Lombardia è stata una settimana in più in zona gialla. Motivo? La scarsa qualità dei dati inviati dal gover… - VienDalMare84 : RT @fattoquotidiano: Coronavirus, l’ultimo caso Lombardia: “In zona gialla una settimana più del dovuto, i dati non erano ancora consolidat… - OlderGf : Il modello Bertolaso per la Lombardia richiesto ad alta voce da Salvini e proposto da Forza Italia a tutta Italia h… -