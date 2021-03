Gli attacchi di Selvaggia Lucarelli a Daniela Martani | mia sorella

Leggi su optimagazine

(Di venerdì 5 marzo 2021)contro. Che, en passant, sarebbe mia. Ma se vi aspettate un’apologia vi sbagliate. Su miaesercito, in pubblico, il diritto all’epoche’. Non posso dire che le sue opinioni siano le mie, e, soprattutto, cosa che sta diventando sempre più rara, non lo pretendo. Posso convenire che può risultare temeraria, eccessivamente diretta, spiazzante e persino snervante. Ma mi fermo. In famiglia ciascuno ha i suoi vizi, difetti e debolezze e, tra una litigata e l’altra, un abbraccio e l’altro, rispetta quelli degli altri. Mi riguarda, invece, correggere alcune distorsioni. E soprattutto, mi esaspera e dispera l’atteggiamento di certi giornalisti, opinion leader, influencers. Se la democrazia è un governo d’opinione, se si basa sulla ...