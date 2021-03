Covid: Toscana arancione (con Siena e l’Empolese). Pistoia resta rossa. Scuole chiuse in alcuni comuni (Di sabato 6 marzo 2021) Toscana ancora per una settimana in zona arancione. Colore nel quale torna la provincia di Siena. E nel quale viene mantenuta l'ampia zona dell'Empolese Valdelsa, rimasta in bilico fino alle 23 di ieri, 5 marzo. restano zone rosse la provincia di Pistoia e i comuni di Cecina (Livorno) e Castellina Marittima (Pisa). Scuole chiuse nel comunnella provincia di Pistoia fino a venerdì 12 marzo L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di sabato 6 marzo 2021)ancora per una settimana in zona. Colore nel quale torna la provincia di. E nel quale viene mantenuta l'ampia zona dell'Empolese Valdelsa, rimasta in bilico fino alle 23 di ieri, 5 marzo.no zone rosse la provincia die idi Cecina (Livorno) e Castellina Marittima (Pisa).nel comunnella provincia difino a venerdì 12 marzo L'articolo proviene da Firenze Post.

MediasetTgcom24 : Covid, la Toscana resta arancione e Pistoia zona rossa #Coronavirusitalia - TgrRaiToscana : Giornata cruciale oggi per il destino della regione. La cabina di regia del ministero deciderà la fascia in vigore… - TgrRaiToscana : Circa il 20% dei contagiati è rappresentato da bambini e ragazzi. A febbraio ricoverati due bambini affetti da… - infoitinterno : Toscana covid, chiuse le scuole a Pistoia (zona rossa) - FirenzePost : Covid: Toscana arancione (con Siena e l’Empolese). Pistoia resta rossa. Scuole chiuse in alcuni comuni -