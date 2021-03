Cashback in bilico: le ipotesi in vista del Recovery Plan di Draghi (Di mercoledì 3 marzo 2021) Il governo Draghi potrebbe sacrificare il Cashback per garantire il rispetto delle direttive Ue nel Recovery Plan: rimborsi statali a rischio. Joe Raedle/Getty ImagesIl Cashback di Stato è in bilico. I bonus rimborsi degli acquisti effettuati con carte di credito e app di pagamento presso negozi, bar, distributori, ristoranti o supermercati potrebbero essere messi da parte dal governo Draghi. Il nuovo esecutivo è infatti al lavoro per la riscrittura del Recovery Plan da presentare all’Europa ed è in corso una revisione delle misure da confermare, cancellare o modificare per rispettare le direttive di Bruxelles. Tra i progetti messi in discussione c’è anche il Cashback. Il motivo, come sottolineato da ... Leggi su ck12 (Di mercoledì 3 marzo 2021) Il governopotrebbe sacrificare ilper garantire il rispetto delle direttive Ue nel: rimborsi statali a rischio. Joe Raedle/Getty ImagesIldi Stato è in. I bonus rimborsi degli acquisti effettuati con carte di credito e app di pagamento presso negozi, bar, distributori, ristoranti o supermercati potrebbero essere messi da parte dal governo. Il nuovo esecutivo è infatti al lavoro per la riscrittura delda presentare all’Europa ed è in corso una revisione delle misure da confermare, cancellare o modificare per rispettare le direttive di Bruxelles. Tra i progetti messi in discussione c’è anche il. Il motivo, come sottolineato da ...

Beato_Nzaku : RT @straneuropa: Mef, 15 giorni per cambiare il Recovery: in bilico i 5 miliardi destinati al cashback L'analisi di @paoloxbaroni @alanfr… - soteros1 : RT @Musso___: Il compitino per Bruxelles, pure masturbatorio, conterrà comunque una lista di riform€ e cancellerà il #cashback : costi pol… - infoiteconomia : Mef, 15 giorni per cambiare il Recovery: in bilico i 5 miliardi destinati al cashback - tommaso04398653 : RT @Musso___: Il compitino per Bruxelles, pure masturbatorio, conterrà comunque una lista di riform€ e cancellerà il #cashback : costi pol… - Musso___ : Il compitino per Bruxelles, pure masturbatorio, conterrà comunque una lista di riform€ e cancellerà il #cashback :… -