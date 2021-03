distaccamento permanente dei Vigili del fuoco di Latisana h24

cittadilatisana : DISTACCAMENTO PERMENENTE DEI VIGILI DEL FUOCO A LATISANA OPERATIVO DA IERI 24 ORE SU 24 Da ieri, 1 marzo 2021, è a… - pompieri : FVG - addio ai #volontarivvf di #Latisana da oggi il distaccamento sarà permanente. ?? - messveneto : Aperto il nuovo distaccamento permanente dei vigili del fuoco: servira Latisana e Lignano: La sede da ora ospita ve… -

Ultime Notizie dalla rete : Distaccamento permanente

Il Messaggero Veneto

Da ieri, 1 marzo 2021, è attivo ildei Vigili del fuoco di Latisana che con una dotazione di personale di 28 unità garantirà un servizio 24 ore su 24. Il Sindaco di Latisana esprime grande soddisfazione per l'...'Vogliamo inoltre ringraziare il Comandante provinciale di Udine, Alberto Maiolo, per il grande impegno profuso affinché ildi Latisana diventasse una realtà', conclude la ...I vigili del fuoco hanno trovato un'autovettura uscita di strada senza coinvolgere altri veicoli, fermatasi nel fossato adiacente alla carreggiata. I pompieri hanno provveduto alla messa in sicurezza ...Alle ore 11 circa di oggi, 2 marzo 2021 i Vigili del fuoco del nuovo distaccamento permanente di Latisana (UD), distaccamento operativo da ieri 1 marzo 2021, sono intervenuti in località Pertegada nel ...