Zaki, Amnesty International: “Rischia un altro anno di carcere” (Di lunedì 1 marzo 2021) Zaki, ancora terribili notizie dall’Egitto dove lo studente universitario è ormai rinchiuso da un anno. Ecco quanto riferito dal portavoce di Amnesty International. Patrick Zaki Rischia un altro anno di carcere: lo rivela Riccardo Noury, portavoce di Amnesty International Italia intervenuto ai microfoni dell’ANSA. “A questo punto – rivela infatti il diplomatico – la sensazione L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di lunedì 1 marzo 2021), ancora terribili notizie dall’Egitto dove lo studente universitario è ormai rinchiuso da un. Ecco quanto riferito dal portavoce di. Patrickundi carcere: lo rivela Riccardo Noury, portavoce diItalia intervenuto ai microfoni dell’ANSA. “A questo punto – rivela infatti il diplomatico – la sensazione L'articolo proviene da Inews.it.

repubblica : Patrick Zaki, altri 45 giorni di carcere. Amnesty: 'Così sconterà due anni': Si allunga ulteriormente la custodia c… - amnestyitalia : Il padre di Patrick Zaki è ricoverato al Cairo: la sua salute peggiorata a causa della detenzione del figlio.… - GvChiara : RT @amnestyitalia: Il padre di Patrick Zaki è ricoverato al Cairo: la sua salute peggiorata a causa della detenzione del figlio. #freepatri… - infoitinterno : Patrick Zaki in carcere per altri 45 giorni. Amnesty: «La Farnesina intervenga o resterà in cella ancora un anno» - Tino44588447 : RT @repubblica: Patrick Zaki, altri 45 giorni di carcere. Amnesty: 'Così sconterà due anni': Si allunga ulteriormente la custodia cautelare… -