Pensioni ultime notizie: cosa potrebbe fare Draghi? Spunta l’ipotesi Testo Unico (Di lunedì 1 marzo 2021) Pensioni ultime notizie: il neo Presidente del Consiglio non ha ancora parlato del tema previdenziale. Nel frattempo, sulla stampa specializzata si cominciano ad accumulare le ipotesi su una possibile riforma di sistema. Zona arancione per 3 regioni e zona rossa per 2, Sardegna prima in zona bianca Pensioni ultime notizie: cosa potrebbe fare Draghi? Pensioni ultime notizie: è chiaro che il governo Draghi ha come priorità la gestione dell’epidemia di Covid, quindi, l’accelerazione della campagna vaccinale: il primo passo per rilanciare un’economia nazionale a dir poco in difficoltà. D’altra parte, il nuovo esecutivo non nasconde di avere ... Leggi su termometropolitico (Di lunedì 1 marzo 2021): il neo Presidente del Consiglio non ha ancora parlato del tema previdenziale. Nel frattempo, sulla stampa specializzata si cominciano ad accumulare le ipotesi su una possibile riforma di sistema. Zona arancione per 3 regioni e zona rossa per 2, Sardegna prima in zona bianca: è chiaro che il governoha come priorità la gestione dell’epidemia di Covid, quindi, l’accelerazione della campagna vaccinale: il primo passo per rilanciare un’economia nazionale a dir poco in difficoltà. D’altra parte, il nuovo esecutivo non nasconde di avere ...

