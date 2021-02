"Nessun margine per ammorbidire le misure", dice Antonelli (Di sabato 27 febbraio 2021) AGI - "Non è tempo di ritorno alla normalita'". Lo dice al Corriere della Sera Massimo Antonelli, componente del Comitato tecnico-scientifico e rianimatore del Policlinico Gemelli. Smorza le speranze perché "la situazione non presenta margini sui quali ipotizzare l'ammorbidimento delle misure: anzi è raccomandata l'introduzione di regole più stringenti in modo chirurgico, vale a dire nelle zone soggette all'impennata di contagi", dice Antonelli. E osserva: "Quindici regioni hanno un rischio alto o moderato e questa scala indica che il virus si muove molto. Anche gli spostamenti motivati da comprovate esigenze di qualsiasi genere dovrebbero essere ridotti al minimo all'interno dell'Italia, per non parlare dei viaggi all'estero, da evitare". Poi Antonelli sottolinea: "La buona notizia ... Leggi su agi (Di sabato 27 febbraio 2021) AGI - "Non è tempo di ritorno alla normalita'". Loal Corriere della Sera Massimo, componente del Comitato tecnico-scientifico e rianimatore del Policlinico Gemelli. Smorza le speranze perché "la situazione non presenta margini sui quali ipotizzare l'ammorbidimento delle: anzi è raccomandata l'introduzione di regole più stringenti in modo chirurgico, vale a dire nelle zone soggette all'impennata di contagi",. E osserva: "Quindici regioni hanno un rischio alto o moderato e questa scala indica che il virus si muove molto. Anche gli spostamenti motivati da comprovate esigenze di qualsiasi genere dovrebbero essere ridotti al minimo all'interno dell'Italia, per non parlare dei viaggi all'estero, da evitare". Poisottolinea: "La buona notizia ...

