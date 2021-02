Lo studio: una proteina ereditata dall'uomo di Neanderthal può ridurre la gravità del Covid (Di sabato 27 febbraio 2021) Un grande regalo alla battaglia contro il Coronavirus potrebbe arrivarci dalla Preistoria. Sotto la lente degli scienziati è finita una forma della proteina Oas1 che è probabilmente emersa nelle ... Leggi su globalist (Di sabato 27 febbraio 2021) Un grande regalo alla battaglia contro il Coronavirus potrebbe arrivarcia Preistoria. Sotto la lente degli scienziati è finita una forma dellaOas1 che è probabilmente emersa nelle ...

NekOfficial : Ultimi dettagli in camerino e tra poco si va in onda con una nuova puntata di “Da noi... a ruota libera” a partire… - oceanidiharry : non ho capito perché su studio sport non si parla mai di pallavolo, è una cosa assurda e senza senso - ihopetoseeyou : RT @Z1C4RUS: Dayane Mello: - invalida i bisessuali - finge di essere innamorata di Rosalinda - in studio conferma + viene fatta passare c… - claclaclaclaaa : @oggicondusoio @MariaLuisaGiuff @PazzeskaN @tvbsks La colpa secondo me è di chi ieri in studio ha gestito di merda… - smalltimedreams : RT @Z1C4RUS: Dayane Mello: - invalida i bisessuali - finge di essere innamorata di Rosalinda - in studio conferma + viene fatta passare c… -