Simeone | Regione Lazio deve aumentare risorse per centri riabilitazione

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 26 febbraio 2021) Roma – “Le persone fragili, soprattutto i bambini ed i ragazzi in eta’ evolutiva, non possono essere abbandonati a se stessi. I servizi dineuromotoria, logopedica, neuropsicologica vanno garantiti, devono essere continuativi affinche’ i progressi fatti non vengano persi a causa della mancanza di adeguateaiconvenzionati con il sistema sanitario regionale che li erogano e assicurati per dare loro una migliore qualita’ della vita.” “Siamo di fronte ad un gap cheessere colmato e lanon puo’ sottrarsi alla responsabilita’ di intervenire. Per questa ragione ho depositato una interrogazione urgente diretta al presidente Zingaretti, e all’assessore competente, per sapere se intenda procedere ad una implementazione delle ...