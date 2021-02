Parma, D’Aversa: “Spezia gioca meglio di tutti in A. Trovato situazione complicata più di quanto immaginassi” (Di venerdì 26 febbraio 2021) Roberto D’Aversa, allenatore del Parma, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della gara contro lo Spezia in programma domani alle 15.00 allo Stadio ”Alberto Picco”. Queste le sue dichiarazioni: “La situazione è sicuramente più complicata di quanto potessi immaginare quando sono arrivato. E’ anche vero che si è fatto 2 punti in 7 partite e se vado anche a ragionare su quei 2 punti che sono due mancate vittorie, soprattutto quella contro l’Udinese, il che significa perdere 4 punti: sarebbe stata una situazione di classifica certo difficile, ma totalmente diversa. Quello che mi ha spinto è il gruppo che ho sempre avuto a disposizione, da quel punto di vista avevo delle certezze quando sono tornato. Quando arrivi cerchi di lavorare, migliorare. Il risultato non ... Leggi su itasportpress (Di venerdì 26 febbraio 2021) Roberto, allenatore del, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della gara contro loin programma domani alle 15.00 allo Stadio ”Alberto Picco”. Queste le sue dichiarazioni: “Laè sicuramente piùdipotessi immaginare quando sono arrivato. E’ anche vero che si è fatto 2 punti in 7 partite e se vado anche a ragionare su quei 2 punti che sono due mancate vittorie, soprattutto quella contro l’Udinese, il che significa perdere 4 punti: sarebbe stata unadi classifica certo difficile, ma totalmente diversa. Quello che mi ha spinto è il gruppo che ho sempre avuto a disposizione, da quel punto di vista avevo delle certezze quando sono tornato. Quando arrivi cerchi di lavorare, migliorare. Il risultato non ...

