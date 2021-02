Hortus Conclusus | approvato il progetto definitivo | ci sarà anche un’arena all’aperto

(Di venerdì 26 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – La Giunta comunale, presieduta dal sindaco Clemente Mastella, questa mattina haildi completamento e valorizzazione dell’. L’intervento, che rientra nell’ambito del Programma Integrato Cista Sostenibile-PICS, prevede lavori per un totale di 1.800.000,00 euro. In particolare si provvederà al restauro del giardino esistente, opera del maestro Mimmo Paladino, e alla realizzazione didirettamente collegata all’ex convento della santissima Annunziata nell’area adiacente l’. Lo spazioinoltre sottoposto a una nuova progettazione illuminotecnica. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

