D’Urso-Sinistra | un amore lungo una vita | spunta lo scatto con Cuperlo in casa PCI

Il giornalista Claudio Velardi riesuma una vecchia foto di una giovanissima D'Urso che intervista un altrettanto giovane Gianni Cuperlo nella casa del Popolo del Pci. La foto è virale su Twitter e c'è chi parla di storico amore fra la conduttrice e il Partito Democratico e la Sinistra Una vera e propria foto d'archivio quella che ha tirato fuori il giornalista Claudio Velardi, che su Twitter ha pubblicato lo scatto che ritrae Barbara D'Urso intenta ad intervistare un Gianni Cuperlo anni '80 e berlingueriano. La location, fra l'altro, non è una qualsiasi: i due, infatti, si trovavano nella casa del Popolo del Pci di Pietralata. Lui, ai tempi, era ai vertici della Fgci (fra l'88 e il '92 fu l'ultimo segretario dei giovani comunisti e il ...

