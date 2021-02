Covid, ora spunta la variante messicana collegata all’ 80% dei casi. Imperversa già in Usa e Canada (Di venerdì 26 febbraio 2021) Covid, dopo quella inglese, brasiliana e sudafricana, ora spunta la nuova variante messicana. collegata all’ 80% dei casi registrati nel Paese. Una nuova mutazione del virus che imperverserebbe già negli Stati Uniti e in Canada. A riferirlo è il capo dell’Unità di sviluppo tecnologico e ricerca molecolare dell’Istituto per la diagnosi e la referenza epidemiologica (Indre) del Messico, José Ernesto Ramírez González. Il quale, lanciando l’allarme, ha anche spiegato in dichiarazioni rilasciate al quotidiano El Universal, che la nuova variante, identificata come B.1.1.222, presenta due importanti “mutazioni” che potrebbero rendere il virus «più trasmissibile». Tanto da aumentare notevolmente «la diffusione. Così che ora l’80% dei ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 26 febbraio 2021), dopo quella inglese, brasiliana e sudafricana, orala nuova80% deiregistrati nel Paese. Una nuova mutazione del virus che imperverserebbe già negli Stati Uniti e in. A riferirlo è il capo dell’Unità di sviluppo tecnologico e ricerca molecolare dell’Istituto per la diagnosi e la referenza epidemiologica (Indre) del Messico, José Ernesto Ramírez González. Il quale, lanciando l’allarme, ha anche spiegato in dichiarazioni rilasciate al quotidiano El Universal, che la nuova, identificata come B.1.1.222, presenta due importanti “mutazioni” che potrebbero rendere il virus «più trasmissibile». Tanto da aumentare notevolmente «la diffusione. Così che ora l’80% dei ...

