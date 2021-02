Bitcoin: da dove deriva il valore? (Di venerdì 26 febbraio 2021) Quando ci si vi avvicina al complesso mondo cripto la prima domanda che viene in mente è: ma come fa il Bitcoin ad avere tutto questo valore? L’argomento è piuttosto complesso e non si può spiegare in due righe, ma partiamo dalle basi. Il Bitcoin non è una moneta poiche il suo valore non è Leggi su periodicodaily (Di venerdì 26 febbraio 2021) Quando ci si vi avvicina al complesso mondo cripto la prima domanda che viene in mente è: ma come fa ilad avere tutto questo? L’argomento è piuttosto complesso e non si può spiegare in due righe, ma partiamo dalle basi. Ilnon è una moneta poiche il suonon è

eliamarchi77 : Se le mail in Spam fossero reali, a quest'ora avrei milioni di euro sul conto e bitcoin dove si tengono, che manco… - Renato65497671 : Tra poco i prezzi case esploderanno, naturalmente tutti in fila x comperare ...dopo..pagare di più sempre .vero? Bi… - Namast70961553 : RT @BObliterato: Perchè continuano a regalarmi BitCoin che poi non so usare? Dove sono finiti i buoni vecchi Principi Nigeriani in fin di v… - top10in2020 : BITCOIN Fin DOVE e per QUANTO SCENDERÀ TETHER USDT caso CHIUSO #bitco... - BObliterato : Perchè continuano a regalarmi BitCoin che poi non so usare? Dove sono finiti i buoni vecchi Principi Nigeriani in fin di vita? -