Amici | Rudy Zerbi si infuria con Sangiovanni | Deddy e Leonardo | “Siete sospesi | non vi esibirete sabato” | Sangiovanni se ne vuole andare

A seguito del provvedimento disciplinare di ieri, Rudy Zerbi è intervenuto e ha voluto parlare con la classe e li invita ad andare in camera di Sangiovanni, Deddy e Leonardo. "Andate tutti in camera, alzatevi dal letto e non spiaggiatevi. Guardiamoci intorno, la stanza è in ordine, pulita e decente? Condizioni terribili. Non dormirei mai … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

sangio_amici : RUDY TI FACCIO PASSARE LE PENE DELLA MORTE #amici20 - denysturatto : @news_amici_ rudy ha sospeso la maglia a sangio,deddy e leo perché avevano ancora la stanza in disordine più la man… - StayAlwaysHere : Sinceramente per me sono tutti ridicoli. Rudy non ha ragione DI PIÙ. E sangio dovrebbe abbassare la cresta. Non vuo… - tramontisulmare : Rudy ma chi lo guarda amici se non si esibiscono Sangio, Leo e Deddy? #Amici20 - wantsangiuliaa : RT @sangiobebby: raga ho messo solo rudy negli amici stretti e ho pubblicato questa cosa?? vi aggiorno #amici20 -