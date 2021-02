La Caserma cade nel pecoreggio | Peroni colpisce Ciupilan con peti sul cuscino

Leggi su ultimenotizieflash

(Di giovedì 25 febbraio 2021) In attesa di sapere se il trend in discesa degli ascolti de Lasi riconfermerà anche nella quinta puntata, c’è qualcos’altro che è caduto in basso nel reality show di Rai Due: il livello contenutistico. Da alcune settimane, infatti, la vita deitti risulta tutto sommato molto monocorde: l’alzabandiera, il cubo (la tecnica con cui si mette in ordine il proprio posto letto) e poi corse, la mensa, percorsi ad ostacoli e le immancabili flessioni all’aperto. Un lietmotiv che purtroppo non arricchisce il racconto ma, anzi, in molti casi lo allunga senza alcun senso. E sebbene gli espedienti studiati per rendere più intrigante la vita dei 20 ragazzi inci sono (esercitazioni in piscina, la detonazione di mine e trappole o il fuoco con armi finte), la discussione degli utenti sui social vira sempre su frivolezze poco ...