Il congresso del Pd difficilmente si farà entro l’anno, ma non è una buona notizia per Zingaretti (Di giovedì 25 febbraio 2021) «Dopo la pandemia». All’unisono i sindaci Pd di Bergamo e Bari Giorgio Gori e Antonio De Caro hanno specificato che il congresso del Partito democratico non si può fare prima che il virus sia stato sconfitto o quanto meno ridotto ai minimi termini. Non è un’indicazione senza significato. Vuol dire che il congresso non è cosa dei prossimi mesi. Difficile, molto difficile, entro l’anno. Anche perché se deve trattarsi di un confronto congressuale “vero” (non una mega-assemblea nazionale) cioè con documenti distinti e quindi con contrapposte candidature a segretario, dovranno esserci tutte le condizioni materiali e logistiche atte a garantire una partecipazione di decine di migliaia di persone. Anzi, centinaia di migliaia visto che, come ha spiegato il sindaco di Bergamo alla Stampa, «discutiamo anche la leadership ... Leggi su linkiesta (Di giovedì 25 febbraio 2021) «Dopo la pandemia». All’unisono i sindaci Pd di Bergamo e Bari Giorgio Gori e Antonio De Caro hanno specificato che ildel Partito democratico non si può fare prima che il virus sia stato sconfitto o quanto meno ridotto ai minimi termini. Non è un’indicazione senza significato. Vuol dire che ilnon è cosa dei prossimi mesi. Difficile, molto difficile,. Anche perché se deve trattarsi di un confronto congressuale “vero” (non una mega-assemblea nazionale) cioè con documenti distinti e quindi con contrapposte candidature a segretario, dovranno esserci tutte le condizioni materiali e logistiche atte a garantire una partecipazione di decine di migliaia di persone. Anzi, centinaia di migliaia visto che, come ha spiegato il sindaco di Bergamo alla Stampa, «discutiamo anche la leadership ...

