Diabete | possibile pilotare aerei grazie a sensori monitoraggio glucosio

ROMA (ITALPRESS) – Oggi lavori come quello di pilota di aereo, controllore di volo, hostess e steward ma anche semplicemente il volo sportivo, sono vietati o fortemente limitati alle persone con Diabete in trattamento insulinico. Ma gli esperti non hanno dubbi: ci sono evidenze che portano alla conclusione che sarebbe possibile rivedere e armonizzare i criteri per l'accesso alle professioni aeronautiche – soprattutto grazie alla disponibilità, ormai da diversi anni, di sistemi di monitoraggio del glucosio con sensori.Questa tecnologia ha dimostrato di essere altamente efficiente nel prevenire eventi ipoglicemici nelle persone con Diabete trattate con insulina. Secondo Felice Strollo, Vicepresidente dell'Associazione Italiana di Medicina Aeronautica e Spaziale (AIMAS), ...

ROMA, 26 feb. – Il Covid-19 si conferma un nemico temibile per le persone con diabete. Per questo la Società Italiana di Diabetologia, insieme all'Associazione Medici Diabetologi e alla Società Italia ...

