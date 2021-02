Morta Fiammetta La Guidara, cronista del Motomondiale per una "complicazione legata alla gravidanza" (Di mercoledì 24 febbraio 2021) È Morta a 50 anni, nella notte tra lunedì e martedì, la giornalista Fiammetta La Guidara. Inviata di Motosprint e Autosprint, il suo volto è apparso in tante trasmissioni tv sul Motomondiale. Le prime informazioni, scrive il Corriere della sera, “parlano di una complicazione legata ad una gravidanza, poi il rapido peggioramento delle condizioni di salute e la corsa alla rianimazione dell’ospedale di Circolo”. La Guidara era sposata dal 2019 con Tarcisio Bernasconi, direttore sportivo della squadra corse “Cupra Racing”. “Nel nostro lavoro da giornalisti 4.0, era una delle poche a saper fare tutto. Scriveva articoli, faceva le telecronache, girava e montava video, scattava foto. E tutto le riusciva tremendamente bene”, scrive di lei il ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Èa 50 anni, nella notte tra lunedì e martedì, la giornalistaLa. Inviata di Motosprint e Autosprint, il suo volto è apparso in tante trasmissioni tv sul. Le prime informazioni, scrive il Corriere della sera, “parlano di unaad una, poi il rapido peggioramento delle condizioni di salute e la corsarianimazione dell’ospedale di Circolo”. Laera sposata dal 2019 con Tarcisio Bernasconi, direttore sportivo della squadra corse “Cupra Racing”. “Nel nostro lavoro da giornalisti 4.0, era una delle poche a saper fare tutto. Scriveva articoli, faceva le telecronache, girava e montava video, scattava foto. E tutto le riusciva tremendamente bene”, scrive di lei il ...

