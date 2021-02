Interesse reale del Bayern Monaco per Agoumé: Inter tranquilla (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Il Bayern Monaco su Agoumé Si fanno più insistenti le voci sull’Interessamento del Bayern Monaco per Lucien Agoumé, centrocampista francese dell’Inter in prestito in questa stagione allo Spezia. Nerazzurri al momento più che tranquilli, ma l’evolversi della situazione è sicuramente da osservare con attenzione. “Di certo l’Inter non valuta Agoume meno di 15 milioni di euro, avendo speso già 4,5 milioni più ricchi bonus pagati al Sochaux per il centrocampista francese”. “Il suo contratto fino al 2023 protegge i nerazzurri da brutte sorprese, il Bayern Monaco è Interessato ma sa che non ci sarà alcun tipo di sconto o regalo. Insomma, sembra solo l’inizio del decollo per un ... Leggi su intermagazine (Di mercoledì 24 febbraio 2021) IlsuSi fanno più insistenti le voci sull’essamento delper Lucien, centrocampista francese dell’in prestito in questa stagione allo Spezia. Nerazzurri al momento più che tranquilli, ma l’evolversi della situazione è sicuramente da osservare con attenzione. “Di certo l’non valuta Agoume meno di 15 milioni di euro, avendo speso già 4,5 milioni più ricchi bonus pagati al Sochaux per il centrocampista francese”. “Il suo contratto fino al 2023 protegge i nerazzurri da brutte sorprese, ilessato ma sa che non ci sarà alcun tipo di sconto o regalo. Insomma, sembra solo l’inizio del decollo per un ...

GuendaeMtr : @Arobios @NestiMarta Ti darei ragione se avessi visto un reale interesse verso di lei almeno in qualche occasione i… - _____1__4_Paris : RT @_____1__4_Paris: Ci si perde semplicemente perché non si ha più interesse l'un per l'altro...nel reale come nel virtuale... - ArmandaGelsomin : RT @_____1__4_Paris: Ci si perde semplicemente perché non si ha più interesse l'un per l'altro...nel reale come nel virtuale... - anna__mia21 : RT @_____1__4_Paris: Ci si perde semplicemente perché non si ha più interesse l'un per l'altro...nel reale come nel virtuale... - MichaelGiulian2 : RT @_____1__4_Paris: Ci si perde semplicemente perché non si ha più interesse l'un per l'altro...nel reale come nel virtuale... -