Emis Killa e Jake La Furia | il rap senza tabù in diretta Facebook su FqMagazine mercoledì 24 febbraio dalle ore 15 | 15

(Di mercoledì 24 febbraio 2021) Dopo oltre 15 anni di carriera alle spalle che hanno segnato la storia dell’hip hop italiano, con “17”La, legati da uno stretto e sincero rapporto di amicizia, si sono uniti in un progetto discografico che ha messo a segno il Disco di Platino. I due rapper sono ospiti del talk “Programma” in onda ine YouTubede Il Fatto Quotidiano, condotto da Claudia Rossi e Andrea Conti.Lapresentano in anteprima il repack dell’album, “17 Dark Edition”, fuori il 26. Oltre alle 17 tracce presenti nel disco, si aggiungeranno altri cinque brani inediti e due remix con i featuring di Geolier, Ernia, Rkomi, Speranza, ...

Dal 26 febbraio 2021, sarà disponibile 17 Dark Edition , il repack di 17 , l'album chee Jake La Furia hanno pubblicato lo scorso settembre, già certificato Disco di Platino e rimasto al primo posto della classifica Fimi degli album più venduti in Italia per due settimane ..."Siamo una bella squadretta". Non ha tutti i torti, che su Instagram annuncia insieme a Jake La Furia i featuring inediti di "17 Dark ...Ecco la tracklist completa della nuova edizione dell'album 17 Dark Edition di Emis Killa e Jake La Furia in uscita il 26 febbraio ...Dal 26 febbraio, sarà disponibile 17 Dark Edition, il repack di 17, l'album di Emis Killa e Jake La Furia, pubblicato lo scorso settembre.