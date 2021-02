Covid: in ospedali Lombardia +91 ricoverati, +17 in terapia intensiva (Di martedì 23 febbraio 2021) Milano, 23 feb. (Adnkronos) – Aumentano i ricoverati positivi al coronavirus negli ospedali della Lombardia. I ricoverati sono complessivamente 3.917, con un aumento di 91 unità nelle ultime 24 ore, mentre nei reparti di terapia intensiva ci sono 408 persone, 17 in più. Secondo i dati della Regione Lombardia, i guariti e i dimessi sono 1.091 in più di ieri. L'articolo CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu (Di martedì 23 febbraio 2021) Milano, 23 feb. (Adnkronos) – Aumentano ipositivi al coronavirus neglidella. Isono complessivamente 3.917, con un aumento di 91 unità nelle ultime 24 ore, mentre nei reparti dici sono 408 persone, 17 in più. Secondo i dati della Regione, i guariti e i dimessi sono 1.091 in più di ieri. L'articolo CalcioWeb.

