Cannabis terapeutica | a processo con rito abbreviato Walter De Benedetto | coltivò marijuana per curarsi

emmabonino : #IoStoConWalter Oggi è cominciato ufficialmente il processo di #WalterDeBenedetto che è stato rinviato a giudizio.… - DavideAiello85 : Massima vicinanza e sostegno a Walter De Benedetto oggi processato ad Arezzo per aver coltivato in casa cannabis te… - espressonline : Cannabis terapeutica, Walter De Benedetto verso il processo: «Ho coltivato marijuana per curarmi, ora rischio sei a… - andreafdx : RT @NFratoianni: Oggi inizia processo a #walterdebenedetto affetto da artrite reumatoide arrestato per aver coltivato cannabis terapeutica… - adelaide_miotto : RT @emmabonino: #IoStoConWalter Oggi è cominciato ufficialmente il processo di #WalterDeBenedetto che è stato rinviato a giudizio. Gli so… -

Ultime Notizie dalla rete : Cannabis terapeutica

La Repubblica

AREZZO -. Si è aperta questa mattina l'udienza preliminare per Walter De Benedetto , il disabile aretino gravemente malato di artrite reumatoide. Il 49enne si è presentato in Tribunale con ...Un Paese sotto ricatto. Ipocrita e spietato con chi soffre. "Walter De Benedetto è affetto da artrite reumatoide che comporta una progressiva perdita di mobilità e fa uso di, come da prescrizione medica, per lenire gli atroci dolori. Nell' ottobre del 2019 è stato arrestato per averla coltivata in casa, non essendo il servizio sanitario in gradi di ..."Oggi è cominciato ufficialmente il processo di Walter De Benedetto che è stato rinviato a giudizio. Da cittadina, da radicale, gli sono enormemente grata per aver reso pubblica la sua storia e la sua ..."In Italia la cannabis terapeutica è legale da ben quattordici anni ma vuoti normativi sulle prescrizioni, problemi di approvvigionamento, ostacoli burocratici e indifferenza della ...