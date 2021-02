A Luna Rossa la Prada Cup, premiazione con la Haka maori (Di martedì 23 febbraio 2021) “Il trofeo, realizzato da maestri argentieri fiorentini su disegno di Mark Lawson, è stato consegnato all’equipaggio da Francesco Longanesi Cattani, Cor 36’s Ceo Representative a Auckland e Title Sponsor Liaison. Sul palco a ricevere il trofeo il Team Director e Skipper Max Sirena, I due timonieri Francesco Bruni e Jimmy Spithill oltre a tutto l’equipaggio e una rappresentanza di tecnici e designer hanno contribuito al risultato, assieme al Commodoro del Circolo della Vela Sicilia Agostino Randazzo. L’equipaggio ha ricevuto anche le medaglie e uno zaino Prada realizzato in materiale Re-Nylon”. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 23 febbraio 2021) “Il trofeo, realizzato da maestri argentieri fiorentini su disegno di Mark Lawson, è stato consegnato all’equipaggio da Francesco Longanesi Cattani, Cor 36’s Ceo Representative a Auckland e Title Sponsor Liaison. Sul palco a ricevere il trofeo il Team Director e Skipper Max Sirena, I due timonieri Francesco Bruni e Jimmy Spithill oltre a tutto l’equipaggio e una rappresentanza di tecnici e designer hanno contribuito al risultato, assieme al Commodoro del Circolo della Vela Sicilia Agostino Randazzo. L’equipaggio ha ricevuto anche le medaglie e uno zainorealizzato in materiale Re-Nylon”. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

