“Sono tornati insieme”. Bomba su Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore. Poi la verità (Di lunedì 22 febbraio 2021) Elisabetta Gregoraci è stata una grandissima concorrente di questo lunghissimo GF Vip, al punto che seppur fuori dalla Casa da mesi non c’è puntata in cui la showgirl e conduttrice calabrese non sia al centro della scena. Ma a suo modo anche Flavio Briatore è stato protagonista di questa quinta edizione del reality condotto da Alfonso Signorini. Dentro la Casa c’era solo la sua ex moglie e mamma di Nathan Falco, ma in fondo non si è fatto che parlare di lui anche se non è mai stato fisicamente ospite, né nella Casa né in studio. E i gossip su un loro ritorno di fiamma continuano a dominare le cronache rosa nonostante si siano separati da anni e lei abbia più e più volte smentito questa voce. (Continua dopo la foto) L’ultima soffiata in tal senso arriva dal settimanale Vero e ha fatto subito il giro del web: ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 22 febbraio 2021)è stata una grandissima concorrente di questo lunghissimo GF Vip, al punto che seppur fuori dalla Casa da mesi non c’è puntata in cui la showgirl e conduttrice calabrese non sia al centro della scena. Ma a suo modo ancheè stato protagonista di questa quinta edizione del reality condotto da Alfonso Signorini. Dentro la Casa c’era solo la sua ex moglie e mamma di Nathan Falco, ma in fondo non si è fatto che parlare di lui anche se non è mai stato fisicamente ospite, né nella Casa né in studio. E i gossip su un loro ritorno di fiamma continuano a dominare le cronache rosa nonostante si siano separati da anni e lei abbia più e più volte smentito questa voce. (Continua dopo la foto) L’ultima soffiata in tal senso arriva dal settimanale Vero e ha fatto subito il giro del web: ...

