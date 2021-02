'Pelé: il re del calcio', esce il documentario di Netflix (Di lunedì 22 febbraio 2021) Edson Arantes do Nascimento, in arte Pelé, è stato uno dei migliori giocatori di calcio di sempre, se non il migliore . Ora ha 80 anni ed è il protagonista del documentario 'Pelé: il re del calcio' , ... Leggi su quotidiano (Di lunedì 22 febbraio 2021) Edson Arantes do Nascimento, in arte, è stato uno dei migliori giocatori didi sempre, se non il migliore . Ora ha 80 anni ed è il protagonista del: il re del' , ...

OrioliPaolo : @FioriFlavio Mi chiedo perché l'Australia no e l'America del Sud e l'Africa sì In parte sono sotto l'Equatore anche… - occhiocine : Pelé: il re del calcio – Il mito di O Rei - MeglioNotizie : Pelè, re del calcio e uomo fragile - iclemyeri : Non proprio una gran giornata per parlare di calcio, but still - PSandisky : @Max1969Av Se cambi l'allenatore forse ...visti gli ammutinati del SanPaolo va fatta una rivoluzione via tutti da 9… -