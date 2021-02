Benevento-Roma | Fonseca | “Match difficile | ecco cosa non ha funzionato Dzeko-Mayoral? Non c’è un titolare fisso”

(Di lunedì 22 febbraio 2021) Le parole dell'allenatore giallorosso, Paulo.Al termine deldel "Vigorito", il tecnico della, Paulo, ha parlato ai microfoni del format "Sky Sport" dopo lo 0-0 contro il. Di seguito le parole dell'allenatore portoghese."E' stata una partita, i nostri avversari si sono chiusi bene. Noi siamo arrivati negli ultimi trenta metri senza difficoltà ma non abbiamo avuto iniziative individuali e sono mancate concretezza ed aggressività negli ultimi metri, penso che i giocatori lo abbiano capito.è entrato per dare più fisicità in area di rigore, nelle fasce siamo stati lenti e sono arrivati pochi palloni nelle zone calde del campo".MERITO DEL- "Non ci sono stati problemi fisici, la squadra ha ...

Filippo Inzaghi, allenatore del Benevento, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine del match pareggiato contro la Roma: 'Se ho visto il derby? Mi interessava la mia partita, siamo stati dei leoni, sono molto orgoglioso. In 11 contro 11 avremmo vinto per me. Abbiamo preso un rosso per due...'