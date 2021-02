Met, il più grande museo di New York (Di sabato 20 febbraio 2021) Il 20 febbraio del 1872 si inaugurava il Met, Metropolitan Museum of Art di New York. Uno dei più ricchi musei al mondo, vanta una collezione complessiva di oltre 2.000.000 opere. Sono presenti grandi nomi dell’arte internazionale come Monet, Tiziano, Pollock, Dalì e capolavori quali Il Concerto di Caravaggio e L’Arlesiana di Van Gogh, solo per citarne alcuni. Il primo presidente fu John Taylor Johnston, un dirigente delle ferrovie la cui collezione privata fu il nucleo della prima sede del museo, inaugurata nel ‘72 sulla celebre 5th Avenue. Tuttavia, con il susseguirsi di acquisti e donazioni, il Met si trasferì prima nella Douglas Mansion e poi nella sua sede attuale, edificata appositamente nei pressi di Central Park. Completato nel 1926, il palazzo occupa oggi un’area di oltre 180.000 m². Sala con marmi classici del Met – Photo credits: ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 20 febbraio 2021) Il 20 febbraio del 1872 si inaugurava il Met, Metropolitan Museum of Art di New. Uno dei più ricchi musei al mondo, vanta una collezione complessiva di oltre 2.000.000 opere. Sono presenti grandi nomi dell’arte internazionale come Monet, Tiziano, Pollock, Dalì e capolavori quali Il Concerto di Caravaggio e L’Arlesiana di Van Gogh, solo per citarne alcuni. Il primo presidente fu John Taylor Johnston, un dirigente delle ferrovie la cui collezione privata fu il nucleo della prima sede del, inaugurata nel ‘72 sulla celebre 5th Avenue. Tuttavia, con il susseguirsi di acquisti e donazioni, il Met si trasferì prima nella Douglas Mansion e poi nella sua sede attuale, edificata appositamente nei pressi di Central Park. Completato nel 1926, il palazzo occupa oggi un’area di oltre 180.000 m². Sala con marmi classici del Met – Photo credits: ...

Ultime Notizie dalla rete : Met più La pittura manierista di Orsola Caccia al Metropolitan Museum Quella del Met, inoltre, si tratta della più grande collezione al mondo presente non sul territorio italiano. A darne notizia sono numerose riviste online d'arte in cui viene spiegato nel dettaglio ...

