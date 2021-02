Leonardo conferma di stare valutando quotazione DRS (Di venerdì 19 febbraio 2021) (Teleborsa) – Leonardo ha confermato ufficialmente di stare valutando la possibilità di procedere alla quotazione di Leonardo DRS “in un’ottica di creazione di valore per i propri azionisti”. La società lo ha comunicato in una nota su richiesta della CONSOB a seguito dell’odierno andamento del titolo. Leonardo è infatti oggi la migliore del FTSE MIB, attestandosi a 6,592 con un aumento del 10,09%. La società ha precisato che, “come già comunicato in data 9 novembre 2020, nessuna decisione formale in merito è stata ancora presa”. Da stamattina stanno circolando rumors secondo cui la controllata americana DRS potrebbe essere quotata a Wall Street già in primavera, in anticipo rispetto a quanto ipotizzato in precedenza (giugno). Leggi su quifinanza (Di venerdì 19 febbraio 2021) (Teleborsa) –hato ufficialmente dila possibilità di procedere alladiDRS “in un’ottica di creazione di valore per i propri azionisti”. La società lo ha comunicato in una nota su richiesta della CONSOB a seguito dell’odierno andamento del titolo.è infatti oggi la migliore del FTSE MIB, attestandosi a 6,592 con un aumento del 10,09%. La società ha precisato che, “come già comunicato in data 9 novembre 2020, nessuna decisione formale in merito è stata ancora presa”. Da stamattina stanno circolando rumors secondo cui la controllata americana DRS potrebbe essere quotata a Wall Street già in primavera, in anticipo rispetto a quanto ipotizzato in precedenza (giugno).

Leonardo conferma di stare valutando quotazione DRS Leonardo ha confermato ufficialmente di stare valutando la possibilità di procedere alla quotazione di Leonardo DRS "in un'ottica di creazione di valore per i propri azionisti". La società lo ha comunicato in una nota su richiesta della CONSOB a seguito dell'odierno andamento del titolo. Leonardo è ...

