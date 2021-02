Claudia Mori, duro colpo per la moglie di Celentano: il rifiuto (Di venerdì 19 febbraio 2021) Con la sua casa di produzione, Claudia Mori ha presentato 41 progetti a Rai Fiction, tutti bocciati. Tra questi anche uno sulla vita di Tina Anselmi. Ecco le sue parole. Le accuse di Claudia Mori Le Claudia Mori, moglie di Adriano Celentano, in un’intervista rilasciata a Il Fatto Quotidiano, ha usato parole durissime nei confronti di Rai Fiction. La sezione di Viale Mazzini che si occupa delle produzioni fiction, accusa Cladia Mori, ha rifiutato ben 41 progetti della casa di produzione della moglie de Il Molleggiato, Ciao Ragazzi. Ma dietro questi rifiuti, ci sarebbe stata direttrice di Rai Fiction, Eleonora Andreatta, che quest’estate ha lasciato la sua poltrona per Netflix. Andreatta – che ha avuto ... Leggi su solonotizie24 (Di venerdì 19 febbraio 2021) Con la sua casa di produzione,ha presentato 41 progetti a Rai Fiction, tutti bocciati. Tra questi anche uno sulla vita di Tina Anselmi. Ecco le sue parole. Le accuse diLedi Adriano, in un’intervista rilasciata a Il Fatto Quotidiano, ha usato parole durissime nei confronti di Rai Fiction. La sezione di Viale Mazzini che si occupa delle produzioni fiction, accusa Cladia, ha rifiutato ben 41 progetti della casa di produzione dellade Il Molleggiato, Ciao Ragazzi. Ma dietro questi rifiuti, ci sarebbe stata direttrice di Rai Fiction, Eleonora Andreatta, che quest’estate ha lasciato la sua poltrona per Netflix. Andreatta – che ha avuto ...

Simonedugras : @ricpuglisi La scena me la immagino con l'intonazione di Claudia Mori in 'Buonasera Dottore' - radiolisola : #NowPlaying: Claudia Mori, Adriano Celentano - Non Succedera Piu (Remastered) - claudia_iconic : Sta gif me fa morì ???????????????????????? - WestonMcDanny : anche non succederà più di Claudia Mori non scherza - claudia_gln : @depi_depi74 Diciamo che il 2 punto dovrebbe essere completato con l'alternativa ' non cambio idea manco morì ammazzata', poi ci siamo -