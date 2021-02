Cagliari | il Torino è la vittima preferita di Simeone

(Di venerdì 19 febbraio 2021) Ingli occhi saranno puntati su Giovanniche nei granata ha la suaIlspera di ritrovare i goal preziosi del suo bomber Giovanni. L’attaccante argentino è a secco dal 31 ottobre nel match contro il Bologna. Da allora il Cholito non ha mai trovato la rete, complice anche il periodo di quarantena necessario a guarire dal virus, che ne ha compromesso la condizione fisica. LEGGI LA NOTIZIA COMPLETA SUNEWS 24 Certo è che contro il Torosi accende. I granata infatti sono la suain Serie A. L’argentino ha messo la palla in rete 6 volte contro il, con gli ultimi due goal realizzati proprio nel ...

gazzettaGranata : Evitare il sorpasso e allungare: sono queste le priorità del Torino con il Cagliari #TorinoFC #FVCG #SFT - facciacalcio : Nené e Natalino Fossati durante una sfida tra Cagliari e Torino - Corentin_Info : ??Serie A?? #SerieA ??23ème journée?? Fiorentina - Spezia Cagliari - Torino - gringoserra78 : RT @CentotrentunoC: #CagliariTorino ???? #GigiRiva suona la carica in vista della partita contro il #Torino 'I giocatori si ricordino che r… - marinabeccuti : Evitare il sorpasso e allungare: sono queste le priorità del Torino con il Cagliari -

Ultime Notizie dalla rete : Cagliari Torino

Ingli occhi saranno puntati su Giovanni Simeone che nei granata ha la sua vittima preferita Ilspera di ritrovare i goal preziosi del suo bomber Giovanni Simeone. L'attaccante ...La stagione dei due difensori in azzurro Sono 15 finora le presenze in campionato del difensore senegalese che ha saltato solo quattro match (, Spezia per infortunio; contro l'Udinese ...I pronostici di venerdì 19 gennaio. Due anticipi in serie A ma anche negli altri maggiori campionati europei, dalla Ligue1 alla Liga.Consigli Fantacalcio 23ª giornata, 5 attaccanti da schierare. Ecco cinque attaccanti da schierare in questa giornata di Fantacalcio. Nel frattempo leggi anche gli attaccanti che ...