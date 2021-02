Risorse per Roma, Figliomeni: incertezza su contratto servizio (Di giovedì 18 febbraio 2021) Roma – “Spiace constatare come in commissione Trasparenza abbiamo assistito alla solita ‘melina’ da parte della Giunta Raggi per quanto concerne la predisposizione del contratto di servizio della societa’ partecipata Risorse per Roma e, in generale, sulla gestione delle societa’ municipalizzate di Roma Capitale.” “Anche in questa occasione non si e’ rispettata la volonta’ dell’Assemblea Capitolina la quale, giova ricordare, aveva approvato all’unanimita’ un ordine del giorno, a mia prima firma, volto ad esaminare nelle commissioni consiliari competenti il nuovo contratto di servizio della societa’ e che dovrebbe migliorare le condizioni dei lavoratori ed i vari servizi che vengono svolti in favore della cittadinanza e dei professionisti, e che ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 18 febbraio 2021)– “Spiace constatare come in commissione Trasparenza abbiamo assistito alla solita ‘melina’ da parte della Giunta Raggi per quanto concerne la predisposizione deldidella societa’ partecipatapere, in generale, sulla gestione delle societa’ municipalizzate diCapitale.” “Anche in questa occasione non si e’ rispettata la volonta’ dell’Assemblea Capitolina la quale, giova ricordare, aveva approvato all’unanimita’ un ordine del giorno, a mia prima firma, volto ad esaminare nelle commissioni consiliari competenti il nuovodidella societa’ e che dovrebbe migliorare le condizioni dei lavoratori ed i vari servizi che vengono svolti in favore della cittadinanza e dei professionisti, e che ...

