L’irrilevanza delle donne non si combatte con le lagne (Di giovedì 18 febbraio 2021) Ci risiamo. La sinistra dimentica le donne. Da mesi cosi attive nel chiedere parità di genere nella rappresentanza con lettere e appelli di ogni tipo. Mi chiedo però come si può pensare di cambiare direzione al corso della politica con una letterina o un flashmob? Come si può pensare di strappare potere chiedendolo con tanta educazione? Questi metodi sono buoni sì, ma per guadagnarsi qualche follower sui social network o per vendere qualche gadget color rosa. Se vuoi cambiare la politica e i rapporti di forza che la muovono devi fare altro, perché delle letterine il potere, giustamente, se ne infischia e se sei una dirigente di partito o siedi in parlamento da anni, questo dovresti saperlo. Invece no, succede di svegliarsi un mattino e di botto scoprire di essere irrilevanti; e così iniziano le lagne, si punta il dito contro quei ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 18 febbraio 2021) Ci risiamo. La sinistra dimentica le. Da mesi cosi attive nel chiedere parità di genere nella rappresentanza con lettere e appelli di ogni tipo. Mi chiedo però come si può pensare di cambiare direzione al corso della politica con una letterina o un flashmob? Come si può pensare di strappare potere chiedendolo con tanta educazione? Questi metodi sono buoni sì, ma per guadagnarsi qualche follower sui social network o per vendere qualche gadget color rosa. Se vuoi cambiare la politica e i rapporti di forza che la muovono devi fare altro, perchéletterine il potere, giustamente, se ne infischia e se sei una dirigente di partito o siedi in parlamento da anni, questo dovresti saperlo. Invece no, succede di svegliarsi un mattino e di botto scoprire di essere irrilevanti; e così iniziano le, si punta il dito contro quei ...

