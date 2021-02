GF Vip 5, Dayane Mello parla da sola allo specchio: Samantha De Grenet preoccupata (Di giovedì 18 febbraio 2021) Nonostante sembri tornata quella di sempre, è chiaro che Dayane Mello sia ancora sconvolta per la morte improvvisa e tragica del fratello Lucas. E di recente ha avuto dei comportamenti – uno in particolare, notato da Samantha De Grenet – che portano inevitabilmente a preoccuparsi per la sua salute mentale, messa a dura prova dal dramma e dall’incapacità di elaborarlo pienamente in un contesto surreale come è quello del Grande Fratello Vip 5. Nello specifico è successo che a un certo punto la modella brasiliana si è messa a parlare da sola davanti allo specchio, facendosi delle domande (“Sei felice?” – “Con chi dormi?”) e dandosi delle risposte (“Da Dio!” – “Col cuscino”). Samantha De Grenet, che ha assistito sgomenta ... Leggi su anticipazionitv (Di giovedì 18 febbraio 2021) Nonostante sembri tornata quella di sempre, è chiaro chesia ancora sconvolta per la morte improvvisa e tragica del fratello Lucas. E di recente ha avuto dei comportamenti – uno in particolare, notato daDe– che portano inevitabilmente a preoccuparsi per la sua salute mentale, messa a dura prova dal dramma e dall’incapacità di elaborarlo pienamente in un contesto surreale come è quello del Grande Fratello Vip 5. Nello specifico è successo che a un certo punto la modella brasiliana si è messa are dadavanti, facendosi delle domande (“Sei felice?” – “Con chi dormi?”) e dandosi delle risposte (“Da Dio!” – “Col cuscino”).De, che ha assistito sgomenta ...

MediasetTgcom24 : 'Grande Fratello Vip', è rottura tra Rosalinda e Dayane: la fine dei Rosmello #grandefratellovip… - zazoomblog : GF Vip Dayane Mello brutalizza Stefania Orlando: “Nemmeno ti guarda sei stata tu…” - #Dayane #Mello #brutalizza… - giadinagrisu : RT @tempoweb: Dramma gelosia al #GrandeFratelloVip #DAYANE fuori di sé e #RosalindaCannavo in crisi - jessiegelosa : RT @C90Linda: '...in questo rapporto dai contorni saffici...' #exrosmello #rosmello - santos_milkelly : RT @gratadellasvol1: 'Rosalinda Cannavò in crisi' E 'contorni saffici' nello stesso articolo.. POETIC CINEMA ?????? #rosmello #exrosmello ht… -