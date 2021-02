“Di nuovo in carcere”. Fabrizio Corona, nuovi problemi: si muovono i giudici (Di giovedì 18 febbraio 2021) Niente da fare purtroppo per lui. Fabrizio Corona rischia di tornare subito in carcere. Il dentro-fuori dalle patrie galere dell’ex re dei paparazzi va avanti da un decennio abbondante, con accuse (e bravate) di ogni tipo. Per lui infatti questo potrebbe essere l’ultimo mese da uomo quasi libero. Ora però la tregua faticosamente raggiunta a furia di ravvedimenti e buone condotte rischia di terminare. Il giudice della Sorveglianza Marina Corti, infatti, nelle scorse settimane ha proposto la revoca del “differimento pena”. Insomma, l’ex di Belen Rodriguez e Nina Moric (da qualche tempo amico molto intimo di Asia Argento, ma senza legami esclusivi) potrebbe tornare in cella, vedendosi cancellata la detenzione domiciliare. A pesare sarebbero alcune violazioni delle prescrizioni da parte dell’evidentemente incorreggibile ex agente ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 18 febbraio 2021) Niente da fare purtroppo per lui.rischia di tornare subito in. Il dentro-fuori dalle patrie galere dell’ex re dei paparazzi va avanti da un decennio abbondante, con accuse (e bravate) di ogni tipo. Per lui infatti questo potrebbe essere l’ultimo mese da uomo quasi libero. Ora però la tregua faticosamente raggiunta a furia di ravvedimenti e buone condotte rischia di terminare. Il giudice della Sorveglianza Marina Corti, infatti, nelle scorse settimane ha proposto la revoca del “differimento pena”. Insomma, l’ex di Belen Rodriguez e Nina Moric (da qualche tempo amico molto intimo di Asia Argento, ma senza legami esclusivi) potrebbe tornare in cella, vedendosi cancellata la detenzione domiciliare. A pesare sarebbero alcune violazioni delle prescrizioni da parte dell’evidentemente incorreggibile ex agente ...

