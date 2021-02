“Ricovero in ospedale per un malore” | Paura nella Royal Family, il Principe non sta bene (Di mercoledì 17 febbraio 2021) malore improvviso per il Principe Filippo! La notizia è stata annunciata direttamente dal Buckingham Palace. Il Principe, 99 anni, è stato ricoverato in queste ultime ore. La causa è un malessere al momento ‘di natura imprecisata‘. Il Duca è stato accompagnato in ospedale e, dunque, non è stata un’emergenza. E’ stato inoltre chiarito che non si tratta di Covid. Vediamo più nel dettaglio cos’è successo. Paura in Gran Bretagna: il Principe Filippo non sta bene Il Buckingham Palace ha diffuso una nota, con la quale ha avvisato il Ricovero del Principe Filippo in ospedale per un malessere improvviso, di cui non si sa ancora la causa. “Sua altezza il Duca di Edinburgo“, hanno annunciato dal Palazzo Reale ... Leggi su solonotizie24 (Di mercoledì 17 febbraio 2021)improvviso per ilFilippo! La notizia è stata annunciata direttamente dal Buckingham Palace. Il, 99 anni, è stato ricoverato in queste ultime ore. La causa è un malessere al momento ‘di natura imprecisata‘. Il Duca è stato accompagnato ine, dunque, non è stata un’emergenza. E’ stato inoltre chiarito che non si tratta di Covid. Vediamo più nel dettaglio cos’è successo.in Gran Bretagna: ilFilippo non staIl Buckingham Palace ha diffuso una nota, con la quale ha avvisato ildelFilippo inper un malessere improvviso, di cui non si sa ancora la causa. “Sua altezza il Duca di Edinburgo“, hanno annunciato dal Palazzo Reale ...

