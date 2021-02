Gravina: perdite per 600 mln in Serie A in due stagioni (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Serie A perdite Covid – «La perdita economica per la stagione 2019/20 per le sole squadre di Serie A sarà di oltre 200 milioni di euro, per la maggior parte riconducibili alla chiusura degli stadi al pubblico e all’interruzione del campionato tra marzo e maggio del passato anno». Ha esordito così il presidente della FIGC, L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di mercoledì 17 febbraio 2021)Covid – «La perdita economica per la stagione 2019/20 per le sole squadre diA sarà di oltre 200 milioni di euro, per la maggior parte riconducibili alla chiusura degli stadi al pubblico e all’interruzione del campionato tra marzo e maggio del passato anno». Ha esordito così il presidente della FIGC, L'articolo

sportli26181512 : #Finanza #Notizie Gravina: perdite per 600 milioni in Serie A in due stagioni: Serie A perdite Covid – «La perdita… - CalcioFinanza : #Gravina: perdite per 600 milioni in #SerieA in due stagioni - napolista : Gravina: “Quasi 700 milioni di perdite in Serie A per la stagione 20/21” Il presidente della FIGC su Riparte l’Ital… - CorSport : #Gravina suona l'allarme: '600 milioni di perdite in due anni' - infoitsport : FIGC, Gravina: “600 milioni di perdite. Il piano per combattere la pandemia” -