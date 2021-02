Erasmo Palazzotto lascia Sinistra italiana: “Non è una scelta facile, ma è un errore politico non votare la fiducia a Draghi” (Di mercoledì 17 febbraio 2021) “Oggi finisce il mio percorso dentro Sinistra italiana. È una scelta dolorosa che assumo per rispetto di una comunità politica in cui non mi riconosco più”. Con queste parole Erasmo Palazzotto, deputato e presidente della commissione d’inchiesta sulla morte di Giulio Regeni, ha annunciato il suo addio. “È una scelta maturata nel tempo che ha solo in parte a che vedere con la questione del voto di fiducia a questo nuovo governo, ma che indubbiamente da questa vicenda è resa necessaria”. Lo strappo è arrivato dopo che Sinistra italiana, nell’assemblea di domenica scorsa, si espressa per il No alla fiducia al nuovo esecutivo. Una posizione che secondo Palazzotto è “un errore ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 17 febbraio 2021) “Oggi finisce il mio percorso dentro. È unadolorosa che assumo per rispetto di una comunità politica in cui non mi riconosco più”. Con queste parole, deputato e presidente della commissione d’inchiesta sulla morte di Giulio Regeni, ha annunciato il suo addio. “È unamaturata nel tempo che ha solo in parte a che vedere con la questione del voto dia questo nuovo governo, ma che indubbiamente da questa vicenda è resa necessaria”. Lo strappo è arrivato dopo che, nell’assemblea di domenica scorsa, si espressa per il No allaal nuovo esecutivo. Una posizione che secondoè “un...

fattoquotidiano : Erasmo Palazzotto lascia Sinistra italiana: “Non è una scelta facile, ma è un errore politico non votare la fiducia… - Virus1979C : Palazzotto: “Sbagliato non votare la fiducia a Draghi. Lascio Leu”. “Oggi finisce il mio percorso dentro Sinistra I… - oiramdivito : La stragrande maggioranza del partito (l'87%) si è espresso per il no all'appoggio, ma due parlamentari su tre (Lor… - LeeMorThe : @iannetts70 E' una componente di Sinistra Italia, che aderisce al gruppo Leu della Camera e al Misto al Senato. Al… - Giordan85377483 : RT @ComunistaRosso: Erasmo Palazzotto veniva spacciato come 'amico dei migranti' anche se i Decreti Sicurezza e gli accordi con la Libia re… -