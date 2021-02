Governo | Zingaretti | ' senza lealtà Pd-M5S-Leu oggi non avremmo Draghi'

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 16 febbraio 2021) Roma, 16 feb. (Adnkronos) - "Conte federatore? Questo lo deciderà lui". Lo dice il segretario del Pd, Nicola, a Cartabianca su Rai3. "Io penso che Conte ora abbia come obiettivo di contribuire a far rimanere unita questa alleanza e di aiutare il M5S, Io rivendico con tutto me stesso lache abbiamo avuto in questi mesi nell'alleanza nelConte 2.quellanoi nonla possibilità di dire 'si va avanti con'".